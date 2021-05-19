Инфекционист назвал отличия аллергии от COVID

Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко перепутать COVID-19 из-за схожести симптомов. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, при коронавирусе чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления. Так, у больного могут отмечаться кашель, заложенность носа, одышка, головные боли и интоксикационный синдром.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что для постановки верного диагноза необходимо провести ряд лабораторных исследований.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Сбербанк» запустил приложение для определения COVID-19 по записи кашля.