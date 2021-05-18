В России введут в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Путин заявил, что это произойдет в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин объявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от коронавируса. Он не уточнил, о каком именно препарате идет речь. Об этом сегодня, 18 мая, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что российские ученые успели создать три эффективных вакцины от коронавируса. Несмотря на это, страна заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами, поэтому планируется запуск в оборот еще одного препарата.

Напоминаем, что на данный момент в России одобрены три вакцины: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученый обнаружил связь между COVID и здоровьем кишечника.