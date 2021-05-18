Ученый обнаружил связь между COVID и здоровьем кишечника

У людей, которые попали в больницу с коронавирусом, микрофлора была сильно повреждена. Фото: комитет по здравоохранению

У людей, которые попали в больницу с коронавирусом, микрофлора была сильно повреждена. Фото: комитет по здравоохранению

У людей, которые переболели тяжелой формой COVID, сильно страдает микрофлора кишечника. Об этом заявил британский ученый Тим Спектор.

По его словам, состояние микробиома человека оказывает влияние на защиту от коронавируса и других болезней.

Как сообщил RT, специалист подчеркнул, что для микрофлоры кишечника вообще хватает рисков. Для нее опасны излишний вес, диабет, социальные проблемы и отсутствие сбалансированного питания. Не несут пользы и продукты, содержащие много сахара и соли

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