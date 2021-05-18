Ученый обнаружил связь между COVID и здоровьем кишечника

У людей, которые переболели тяжелой формой COVID, сильно страдает микрофлора кишечника. Об этом заявил британский ученый Тим Спектор.
По его словам, состояние микробиома человека оказывает влияние на защиту от коронавируса и других болезней.
Как сообщил RT, специалист подчеркнул, что для микрофлоры кишечника вообще хватает рисков. Для нее опасны излишний вес, диабет, социальные проблемы и отсутствие сбалансированного питания. Не несут пользы и продукты, содержащие много сахара и соли
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили первые заражения «черной плесенью».