В России выявили первые заражения «черной плесенью»

Врачи отмечают, что мукормикоз особенно опасен для тех, у кого снижен или подавлен иммунитет. Фото: комитет по здравоохранению

Врачи отмечают, что мукормикоз особенно опасен для тех, у кого снижен или подавлен иммунитет. Фото: комитет по здравоохранению

В России у ковид-пациентов выявили случаи смертельно-опасного заболевания мукормикоза. Об этом рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко.

Инфекция поражает органы дыхания, нос и глаза. Отсутствие лечения приводит к скорому летальному исходу, при терапии удается спасти лишь половину пациентов.

Как сообщили «Известия», единичные случаи мукормикоза в России зафиксированы у пациентов, инфицированных COVID-19. По словам Клименко, «черная плесень» не передается по воздуху и угрозы массового мукормикоза в России нет.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России.