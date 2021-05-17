Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил необходимость прохождения вакцинации от коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной только в городах России с высокой плотностью населения. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

При этом в целом по стране ситуация с коронавирусом остается стабильной.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции, поездку на санаторно-курортное лечение, необходимо пройти вакцинацию.

Напомним, в России за сутки коронавирус подхватили более 9,3 тысяч человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 763 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 537 человек. Третье место у Подмосковья — 701 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова назвала главную задачу в борьбе с COVID.

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