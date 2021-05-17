В России за сутки коронавирус подхватили более 9,3 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9 328 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 16,7% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 млн 950 тыс. человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 340 человек. Побороть болезнь смогли 7 181 россиянин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 763 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 537 человек. Третье место у Подмосковья — 701 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.