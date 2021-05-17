За сутки коронавирус подхватили 763 петербуржца

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 763 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 428 145 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 537 человек. Третье место у Подмосковья — 701 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитыми от ковида-19 оказались уже примерно 2,8 тысяч человек, которые впоследствии будут обеспечивать работу Петербургского международного экономического форума.