Попова назвала главную задачу в борьбе с COVID

Основной задачей государства, к которой необходимо стремиться при возникновении новой пандемии, не допустить введения локдауна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, коронавирус является не самым страшным из возможных реализуемых эпидемиологических рисков. Это связано с его относительно небольшой контагиозностью.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что борьба с эпидемией или пандемией должна вестись без введения локдауна.

Специалист также напомнила, что двухнедельный инкубационный период позволяет выработать реакцию и противодействию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили более 9,3 тысяч человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 763 новых инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 537 человек. Третье место у Подмосковья — 701 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.