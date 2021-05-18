В Роспотребнадзоре рассказали, когда может закончиться пандемия коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России и поделилась своим прогнозом, когда в стране может закончиться пандемия.
По ее словам, должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения, и если удастся сделать это как можно раньше, то наступит «другая жизнь», по качеству очень близкая к тому, что было два года назад, сообщает kp.ru.
«И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — сказала Попова.
По последним данным, в России зафиксировано 428 917 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.391 682 пациентов. Число смертельных исходов достигло 13 844.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что реанимационных отделениях коронавирусных стационаров нет ни одного полностью привитого пациента. Эксперты заявляют, что при вводе обоих компонентов вакцины человек как минимум защищен от тяжелых последствий заболевания.