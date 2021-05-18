В Петербурге нет полностью привитых горожан, угодивших в реанимацию из-за коронавируса

Это значит, что вакцина позволяет избежать серьезных последствий заболевания.

В Санкт-Петербурге в реанимационных отделениях коронавирусных стационаров нет ни одного полностью привитого пациента. Эксперты заявляют, что при вводе обоих компонентов вакцины человек как минимум защищен от тяжелых последствий заболевания. Об этом рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сегодня, 18 мая.

Он добавил, что прививка является единственной надежной защитой от тяжелого течения заболевания. Также она минимизирует риск заражения в целом. Лисовец добавил, что эпидемиологическая обстановка в городе тревожная.

«Количество госпитализаций — а для нас это самый надежный показатель — выросло на 25 процентов. При этом количество вакцинируемых граждан растет не столь впечатляющими темпами»,

— констатировал чиновник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургу грозит новый локдаун — заболеваемость растет, а коек для COVID-пациентов все меньше.