Петербургу грозит новый локдаун — заболеваемость растет, а коек для COVID-пациентов все меньше

После майских каникул в Петербурге ухудшается эпидемиологическая обстановка. Горожане не успели насладиться ослаблением ограничений, как власти начали допускать новые. С ростом заболеваемости в Северной столице придется открывать новые койки для коронавирусных больных.

О росте заболеваемости коронавирусом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил во вторник, 18 мая, на заседании правительства. По его словам, ситуация в Северной столице становится хуже,

«Мы держим эту ситуацию, она не настолько критична. Но если рост дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор вынужден будет вводить ограничения», — заявил он.

На прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — показатель стал выше почти на 30%.

Накануне Александр Беглов уже допускал усиление ограничений из-за пандемии.

Кроме того, в городе остается все меньше коек для больных новой коронавирусной инфекцией. В Петербурге развернуто 5 248 коек. Накануне сообщалось, что из них свободны только 585, что составляет 11,1 % от всего фонда.

С 18 мая власти намерены развернуть дополнительные койки. В павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн появятся 102 новых места.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге больных коронавирусом и внебольничной пневмонией принимают в 12 городских и двух федеральных стационарах.

В ближайшие недели Петербург проведет несколько масштабных событий — 2 июня стартует Петербургский международный экономический форум, а 11 июня — чемпионат Европы по футболу. В этом году петербургским выпускникам также пообещали в очном формате провести праздник «Алые паруса».

Напомним, что длинные майские выходные в этом году были введены по рекомендации Роспотребнадзора. Так ведомство рассчитывало избежать роста заболеваемости, надеясь на то, что россияне проведут каникулы на дачах.