Власти Северной столицы решили развернуть дополнительные койки для заболевших ковид-19

Власти Северной столицы решили развернуть дополнительные койки для заболевших ковид-19
Развернутые койки в Петербурге увеличат. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге с 18 мая будет увеличено количество коек для пациентов, заболевших ковид-19. Такая мера необходима в связи с ростом числа зараженных.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации. Его сообщение приводится на сайте администрации города на Неве.

Олег Эргашев объяснил, что последние дни наблюдается рост числа заболевших. Так, в течение недели произошло увеличение новых случаев заражения на 3,5%, госпитализация при этом, на 27%.

Подобное развитие событий предполагает необходимость развернуть еще 102 койки в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. Также сообщается, что 19 из этого числа станут реанимационными.

Кроме того, уже с 20 мая власти города намереваются возобновить работу павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Ведь там оборудованы 97 коек, при этом, семь из них — реанимационные.

К тому же 260 коек подготовила больница № 38 имени Н.А. Семашко. Учреждение готово будет их развернуть уже 21 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщает, что в Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде.

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