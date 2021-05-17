Власти Северной столицы решили развернуть дополнительные койки для заболевших ковид-19

В Петербурге с 18 мая будет увеличено количество коек для пациентов, заболевших ковид-19. Такая мера необходима в связи с ростом числа зараженных.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации. Его сообщение приводится на сайте администрации города на Неве.

Олег Эргашев объяснил, что последние дни наблюдается рост числа заболевших. Так, в течение недели произошло увеличение новых случаев заражения на 3,5%, госпитализация при этом, на 27%.

Подобное развитие событий предполагает необходимость развернуть еще 102 койки в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн. Также сообщается, что 19 из этого числа станут реанимационными.

Кроме того, уже с 20 мая власти города намереваются возобновить работу павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Ведь там оборудованы 97 коек, при этом, семь из них — реанимационные.

К тому же 260 коек подготовила больница № 38 имени Н.А. Семашко. Учреждение готово будет их развернуть уже 21 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщает, что в Японии не захотели выделять койки для заболевших COVID на Олимпиаде.