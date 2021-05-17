В Петербурге не исключили усиления ограничений из-за коронавируса

В Петербурге не исключили усиления ограничений из-за коронавируса
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Смольном не исключили усиления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти 30 процентов.

«В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — заявил Беглов в эфире «Радио России».

С начала пандемии в Северной столице зафиксировано 428145 случаев заражения COVID-19. Скончались 13801 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Выздоровело 390650 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, что необходимо внеси изменения в постановление, которое регулирует меры, не дающие распространяться коронавирусу. Об этом 17 мая сообщается на сайте Правительства Ленобласти.

Александр Беглов коронавирус ограничительные меры


 

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