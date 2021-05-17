В Петербурге не исключили усиления ограничений из-за коронавируса

В Смольном не исключили усиления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти 30 процентов.
«В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — заявил Беглов в эфире «Радио России».
С начала пандемии в Северной столице зафиксировано 428145 случаев заражения COVID-19. Скончались 13801 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Выздоровело 390650 пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, что необходимо внеси изменения в постановление, которое регулирует меры, не дающие распространяться коронавирусу. Об этом 17 мая сообщается на сайте Правительства Ленобласти.