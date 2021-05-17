Глава Ленобласти поручил отметить общественные мероприятия из-за роста числа заболевших

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, что необходимо внеси изменения в постановление, которое регулирует меры, не дающие распространяться коронавирусу. Об этом 17 мая сообщается на сайте Правительства Ленобласти.

Помимо этого, Александр Дрозденко намерен отменить массовые мероприятия в тех районах, которые сегодня считаются «красной» зоной.

Напомним, что в Роспотребнадзор на прошлой неделе заметил рост заболевших коронавирусом и пневмонией. Сообщается, что в больницу пришлось лечь 388 людям, что на 64 пациента больше по сравнению с неделей ранее.

На сегодняшний день распределение районов Ленобласти по зонам говорит о том, что Выборгский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский районы — находятся в «красной» зоне.

Несколько лучше дела во Всеволожском, Бокситогорском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском, Подпорожском, Тосненском — районы в «желтой» зоне.

В «зеленой» же зоне оказались Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

Также Gazeta.SPb писала, что специалисты рассказали, как влияет жара на распространение ковид-19.