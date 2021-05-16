Специалисты рассказали, как влияет жара на распространение ковид-19

Вирусологи рассказали, как такое внешнее воздействие как жаркая погода сказывается на живучести коронавируса.

Специалисты объяснили, что на жизнестойкость вируса влияет, в основном, влажность воздуха.

Так, инфекционист Евгений Тимаков отметил, что каждый вирус обладает своей «температурой комфорта». В связи с этим не совсем правильно говорить о влиянии жаркой сухой погоды на распространение коронавирусной инфекции.

Эксперт говорит о том, что живучесть вируса зависит в большей степени от влажности воздуха. В этом случае есть смысл говорить, что если жара сочетается с повышенной влажностью, то вполне возможен рост заболеваемости коронавирусом.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский, общаясь с РБК рассказал, что лучше и проще всего распространяться коронавирусу в закрытых помещениях, которые плохо проветриваются.

Кроме того, Алексей Аграновский заметил, что когда погода на улице становится особо жаркой, то люди чаще всего не сидят дома, а отправляются проводить время на свежем воздухе. Это, в свою очередь, снижает риск передачи ковид-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице тяжело болеют ковидом 24% пациентов.