В Северной столице тяжело болеют ковидом 24% пациентов

В Северной столице Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространения коронавирусной инфекции объявил, что процент больных, которые тяжело переносят ковид-19, в Петербурге составляет примерно 23-24%.

Кроме того, в совете рассказали, что на данный момент в Петербурге свободно 20,1% от общего конечного фонда для инфицированных. В числовом виде — это примерно 1 057 коек.

Известно, что на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 177 заболевших.

Однако, не стоит забывать, что в городе на Неве количество заболевших новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 16%, если сравнивать с цифрами прошлой недели.

Немного, но понизилось количество суточных госпитализаций взрослых пациентов с предкоронавирусными состояниями или подозрением на инфекцию. При этом «активно» больных стало на 0,64% больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что накануне в Петербурге коронавирус подхватили еще 729 человека.