В Петербурге коронавирус подхватили еще 729 человека

В Петербурге коронавирусом заболело еще 729 человек. Фото: pixabay

В Петербурге коронавирусом заболело еще 729 человек. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 729 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 422 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 828 человек. Третье место у Подмосковья — 636 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 74 человек.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге военные ЗВО сделают Петропавловскую крепость безопасной перед салютом ко Дню Победы.