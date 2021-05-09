В Петербурге военные ЗВО сделают Петропавловскую крепость безопасной перед салютом ко Дню Победы

В Северной столице военнослужащие общевойсковой армии ЗВО сделают специальную обработку Петропавловской крепости перед тем, как будет запущен салют на 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для того, чтобы обезопаситься от вирусных инфекций военнослужащие продезинфицируют площадку, где впоследствии запустят салют у Петропавловской крепости в Петербурге.

Сделают это военные из полков радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии Западного военного округа.

Сообщается, что военные облачатся в средства индивидуальной защиты и проведут обработку места расстановки трех орудий ЗИС-3 и двенадцати Д-44, а также подъездные пути, фасады крепости и прилегающую к ней территорию.

Так, специалисты «очистят» более 1,5 тыс. квадратных метров территории крепости.

Известно, что в данном мероприятии примут участие свыше 30 военнослужащих полка и примерно четыре машины АРС-14КМ.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге отказались отменять салют в честь Дня Победы.