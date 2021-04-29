В Петербурге отказались отменять салют в честь Дня Победы

В Петербурге продолжается подготовка праздничного салюта в честь Дня Победы, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом рассказал заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Праздничный салют прогреми в Петербурге 9 мая, начало запланировано на 22:00.

Как сообщила «Фонтанка», Кочетков отметил, что тридцать залпов и фейерверк дадут орудия с пляжа Петропавловской крепости. Военные задействуют две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий (Д-44) и десяти салютных установок (2А85).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не планируют ограничивать вход на набережные во время салюта 9 мая.