В Петербурге не планируют ограничивать вход на набережные во время салюта 9 мая

В Петербурге не планируют ограничивать вход на набережные во время салюта 9 мая
Салют в Петербурге могут отменить 9 мая. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В этом году жителей Северной столицы не станут ограничивать в посещении набережной Невы во время салюта в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-служба Западного военного округа.

В городе праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в 21:00.

В это время в городе не будет действовать никаких ограничений на свободу передвижения, как это было в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19

Напомним, за прошедшие сутки в городе нашли более 720 новых зараженных. Общее число зарегистрированных в городе на Неве случаев заражения достигло 414 299 человек. В настоящее время в Петербурге коронавирусом болеют 28 460 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить по ЗСД.

день победы новости СПб


 

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