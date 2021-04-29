Ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить по ЗСД

Ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить по ЗСД
Для бесплатного проезда нужно будет на пункте оплаты показать удостоверение. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут бесплатно ездить по ЗСД до 10 мая.

Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. В преддверии празднования 76-летия Дня Великой Победы «Магистрали северной столицы» подарили ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд по ЗСД. Льгота будет действовать с 1 по 10 мая.

Как сообщили в пресс-службе организации в четверг, чтобы получить подарок, нужно на пункте оплаты в полосе с желтыми знаками, где производится оплата наличными, предъявить кассиру подтверждающий документ установленного образца.

В случае, если в машине имеется транспондер, после предъявления документов в течение недели деньги за проезд вернут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько ветеранов ВОВ и блокадников осталось в Петербурге.

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