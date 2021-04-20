Стало известно, сколько ветеранов ВОВ и блокадников осталось в Петербурге

Стало известно, сколько ветеранов ВОВ и блокадников осталось в Петербурге
Блокадников осталось 63 тысячи 391 человек. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице осталось всего 78 тысяч 624 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют данные городского комитета по социальной политике на 1 апреля.

Как сообщают «Невские новости», непосредственно участников боевых действий сегодня в Петербурге проживает 4263 человека. Блокадников осталось 63 тысячи 391 человек. Инвалидов войны насчитывается 397 человек.

Кроме того, в городе на Неве живут 10 тысяч 969 тружеников тыла и 6 842 человека, которые в юном возрасте попали в концлагеря. Также в Петербурге остался всего один работник объектов противовоздушной обороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блокадникам рассказали, как получить дополнительную соцподдержку от Ленобласти.

блокадники ветераны вов новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге после нападения с ножом суд отпустил виновного: так хотел и ...
Петербуржцы подняли панику: на Охтинском мысе заметили бульдозер
В Центральном районе во дворе жилого дома заметили бобра
Вдоль Приморского шоссе тушат камыш и траву на поле
Илон Маск обеднел на пять млрд долларов из-за новости о ДТП с участием Tesla
Татьяна Навка показала подарок от падчерицы
МИД РФ заявил о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта
Вышел первый выпуск обновленного «Дома-2»