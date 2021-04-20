Стало известно, сколько ветеранов ВОВ и блокадников осталось в Петербурге

В Северной столице осталось всего 78 тысяч 624 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют данные городского комитета по социальной политике на 1 апреля.

Как сообщают «Невские новости», непосредственно участников боевых действий сегодня в Петербурге проживает 4263 человека. Блокадников осталось 63 тысячи 391 человек. Инвалидов войны насчитывается 397 человек.

Кроме того, в городе на Неве живут 10 тысяч 969 тружеников тыла и 6 842 человека, которые в юном возрасте попали в концлагеря. Также в Петербурге остался всего один работник объектов противовоздушной обороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блокадникам рассказали, как получить дополнительную соцподдержку от Ленобласти.