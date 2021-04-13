Блокадникам рассказали, как получить дополнительную соцподдержку от Ленобласти

Жители Ленобласти, бывшие в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде, получат дополнительные деньги, сообщает online47.ru.

С 1 января этого года право на соцподдержку получили петербуржцы, проживавшие менее 4 месяцев в Ленинграде во время его блокады и не награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Для инвалидов 1 группы каждый месяц будут выплачивать 10 000 рублей, 2 группы – 7500, а 3 группы – 5000 рублей. Людям без инвалидности — 3000 рублей.

Узнать больше информации об оформлении выплаты жители Ленобласти могут по телефону: 8-800-350-06-05 или сайте «Центра социальной защиты населения».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в интервью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как Ленобласть пережила непростое время пандемии коронавируса.