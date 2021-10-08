В «Метрострой Северной столицы» перешли 72% сотрудников банкрота-«Метростроя»

В «Метрострой Северной столицы» перешли 72% сотрудников банкрота-«Метростроя»
Штат "МССС" уже превысил 2,5 тысячи человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На сегодняшний день в ряды АО «Метрострой Северной столицы» вступили 72% сотрудников подразделений обанкротившегося «Метростроя». Об этом в четверг, 7 октября, информирует пресс-служба новой компании-монополиста.

В «Метрострое Северной столице» отмечают, что штат организации превысил 2,5 тысячи человек. Добавим, что принимать на новую работу бывших сотрудников «Метростроя» начали 11 дней назад. После официального банкротства «Метростроя» статус единственного поставщика услуг в сфере строительства подземки получило совместное предприятие ВТБ и Смольного.

При этом в «МССС» перешли не только работники «Метростроя», но и оборудование и прочее имущество должника, которое необходимо для прокладки новых станций.

Стоить напомнить, что новое предприятие планирует приступить к работе уже 12 октября. В планах «МССС» к 2024 году завершить строительство сразу трех станций: «Казаковской», «Путиловской» и станции «Горный институт». Процесс должно ускорить увеличение финансирования — теперь каждый год на возведение подземки будут выделять практически вдвое больше средств, не 30 млрд рублей, а 50 млрд.

Это стало возможным, благодаря переезду в Петербург «Газпрома» — налоги, которые платит компания, город потратит на развитие метрополитена.

Насколько точно претворятся в жизнь грандиозные планы по строительству метро, остается только гадать. Например, в ближайшие 8-10 лет среди других станций намереваются открыть станцию в Кудрово. Идею расширения транспортной инфраструктуры в городе одобрил даже Владимир Путин, однако, как помнят петербуржцы, появления станции «Кудрово» ждут еще с 1990-х годов.

АО "Метрострой Северной столицы" метро метрострой новости СПб


 

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