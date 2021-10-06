Когда в Кудрово появится метро? Идею одобрил Путин, но ждать придется долго

В ближайшие несколько лет жителям Кудрово, похоже, все же не стоит надеяться на появление метро. Фото: скриншот Google maps

В ближайшие несколько лет жителям Кудрово, похоже, все же не стоит надеяться на появление метро. Фото: скриншот Google maps

Строительство метро в Кудрово — давняя боль не только для петербуржцев, но и для жителей самого Кудрово. Обещания властей растягиваются на долгие годы, тогда как сталкиваться с транспортным коллапсом гражданам приходится ежедневно. Недавно губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обсудил проблему того, когда построят метро в Кудрово, с президентом РФ Владимиром Путиным, но ускорится ли её решение, непонятно.

Метро в Кудрово могло появиться еще в 1990-е годы, но не сложилось с финансированием и стройку заморозили. К этому вопросу вернулись в 2017 году — тогда открытие станции «Кудрово» анонсировали на 2025 год. Местные жили надеждами до 2021 года, в начале которого стало известно, что строительство метро не вошло в перечень основных мероприятий по развитию системы общественного транспорта Ленинградской области до 2025 года.

Согласно постановлению «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге», открытие метро сдвинулось на 2028-2030 год. Несколько раз власти объявляли конкурс на проектирование, но в итоге неизменно его отменяли.

Проблема появления станции метро в Кудрово заключается еще и в том, что Ленобласть и Петербург не могут договориться. На совещании с Путиным в начале сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил надежду, что в городе построят полноценный транспортно-пересадочный узел — со станцией метро, автобусным вокзалом и ж/д платформой.

В свою очередь Беглов «остудил пыл» коллеги, отметив, что на реализацию проекта потребуется примерно 31 млрд рублей. Деньги же, как известно, должны выделяться из федерального и петербургского бюджета, так что Ленобласть, к сожалению, никак не может повлиять на скорость реализации проекта.

Последние новости о строительстве метро в Кудрово таковы: в октябре пресс-служба правительства Ленобласти заявила, что предложение Дрозденко по строительству метро в Кудрово получило поддержку президента Владимира Путина. Глава государства поручил федеральному правительству совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленобласти до 30 ноября представить предложения по развитию сети городского метро, строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в области в 2022-2026 годах.

Однако представление проекта еще не означает его своевременной реализации. Остается надеяться что теперь, когда новым монополистом в петербургском метростроительстве стала совместная компания ВТБ и города (АО «Метрострой Северной столицы»), а финансирование этой отрасли готовы увеличить в полтора раза, — с 30 до 50 млрд рублей в год, — темпы развития подземки ускорятся, и жители Кудрово дождутся достойной транспортной инфраструктуры. Так или иначе, в ближайшие пять лет положение вещей, судя по всему, останется прежним.