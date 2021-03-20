Будущая станция метро в Кудрово получила два земельных участка

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорил с жителями Кудрово и ответил на вопросы о строительстве станции метро в городе. Стало известно, что под новую станцию власти выделили два земельных участка.

Глава региона отметил, что петербургскую подземку финансируют из городского и федерального бюджетов. И Ленобласть не может повлиять на сроки строительства. Однако Дрозденко подчеркнул, что метро в Кудрово точно будет.

«По нормативу должен быть выход на поверхность, нужны сортировочные станции, а они могут быть построены только на территории Ленобласти. У нас зарезервировано два места под них, одно за Кудрово, другое в Уткиной Заводи», – пояснил губернатор.

Дрозденко также добавил, что в Северной столице планируется строительство 30-ти станций метрополитена. По его словам, при федеральном софинансировании станция в Кудрово может появиться к 2025 году, но сроки могут сдвинуть на два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга возмутились повышением цен на такси после инцидента на «зеленой ветке» метро.