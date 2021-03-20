Будущая станция метро в Кудрово получила два земельных участка

Будущая станция метро в Кудрово получила два земельных участка
Александр Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорил с жителями Кудрово и ответил на вопросы о строительстве станции метро в городе. Стало известно, что под новую станцию власти выделили два земельных участка.

Глава региона отметил, что петербургскую подземку финансируют из городского и федерального бюджетов. И Ленобласть не может повлиять на сроки строительства. Однако Дрозденко подчеркнул, что метро в Кудрово точно будет.

«По нормативу должен быть выход на поверхность, нужны сортировочные станции, а они могут быть построены только на территории Ленобласти. У нас зарезервировано два места под них, одно за Кудрово, другое в Уткиной Заводи», – пояснил губернатор.

Дрозденко также добавил, что в Северной столице планируется строительство 30-ти станций метрополитена. По его словам, при федеральном софинансировании станция в Кудрово может появиться к 2025 году, но сроки могут сдвинуть на два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга возмутились повышением цен на такси после инцидента на «зеленой ветке» метро.

александр дрозденко кудрово ленобласть метро станция метро "Кудрово" строительство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Здание Академии имени Кирова на Суворовском отреставрируют до конца года
В Петербурге благоустроят пляжную зону в парке 300-летия
Петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19
Будущая станция метро в Кудрово получила два земельных участка
В Пулково 20 марта задержали один рейс до Москвы
Skoda показал конкурента Creta и Seltos
Сотрудники МЧС предупреждают петербургских школьников: ни шагу на лед
Ученые нашли неожиданную пользу кисломолочных продуктов для людей с ...