Власти Петербурга возмутились повышением цен на такси после инцидента на «зеленой ветке» метро

Глава комитета по транспорту Северной столицы Кирилл Поляков заявил о недопустимости повышения цен на такси во время нештатных ситуаций в общественном транспорте. Поводом стали перебои в работе метро после задымления на станции «Маяковская».

Чиновник заявил, что повышение цен на такси лишает многих пассажиров доступных поездок. Он потребовал незамедлительно принять меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для обращения к таксистам стал инцидент, произошедший 11 марта, когда в городском метро полностью закрыли Невско-Василеостровскую линию из-за задымления на «Маяковской». Работа линии была прекращена на 13 минут.

Многие такси не упустили случая воспользоваться ситуацией и резко подняли цены на поездки. По сообщениям петербуржцев, таксисты просили в три раза больше положенного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метрополитене извинились перед петербуржцами из-за закрытия станций зеленой линии.