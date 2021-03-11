В метрополитене извинились перед петербуржцами из-за утреннего закрытия станций

Сегодняшнее утро оказалось тяжелым для многих петербуржцев. В метрополитене принесли извинения пассажирам, которые были вынуждены стоять морозным утром у закрытых дверей станций «зеленой» ветки.

Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. Переполох в городе начался в четверг, 11 марта, около половины девятого утра из-за задымления на «Маяковской».

«Метрополитен приносит извинения пассажирам в связи с временной остановкой движения, которая произошла сегодня на Линии 3 из-за задымления на станции «Маяковская»», — говорится в сообщении.

Причиной задымления могло стать короткое замыкание в кабельной соединительной муфте 10 кВ в тоннеле. Специалисты ликвидировали тление в кабельной муфте, для чего потребовалась приостановка движения на указанном участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у закрытых сегодня станций метро собрались пожарные и медики. Пассажиры рассказали, что видели открытый огонь в тоннеле метрополитена.