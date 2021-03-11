Что происходит на земле после задымления на «зеленой» ветке в метро Петербурга: фоторепортаж Gazeta.SPb

Утро четверга, 11 марта, началось в Петербурге с переполоха – из-за задымления на «Маяковской» временно для входа закрыты были все станции метро «зеленой» ветки. Несмотря на то, что движение в подземке восстановили, аварийные службы продолжают работу и наводят суету на земле.

После задымления на «Маяковской» машины спецслужб начали появляться у ближайших станций – «Гостиного двора» и «Площади Восстания». В подземку спустились пожарные, подъехали машины аварийных служб и скорой помощи.

Судя по всему, работы в подземке продолжаются. Специальный транспорт по-прежнему наводит суету у «Площади Восстания».

Как писала Gazeta.SPb, все началось около половины девятого утра – в это время ГУП «Петербургский метрополитен» объявил, что поезда следуют мимо станции метро «Маяковская». Позже пассажиры сообщили, что в подземке – задымление. Отмечалось, что в тоннеле вспыхнул кабель.

Вскоре пассажиров перестали пускать на «Василеостровскую», «Беговую» и «Приморскую», а к половине десятого закрыты на вход были уже все станции метро.

Горожанам пришлось пересаживаться на автобусы и троллейбусы. По словам очевидцев, давка образовалась в результате не только на выходе из метро, но и в наземном транспорте. Цены на такси при этом взлетели.