Дым, закрытое метро, пробки и такси по сумасшедшей цене: спешащим в четверг на работу петербуржцам пришлось несладко

Утро четверга, 11 марта, оказалась тяжелым для многих петербуржцев. Пассажирам «зеленой» ветки метро после задымления на «Маяковской» пришлось потолкаться, пересесть на наземный транспорт и постоять в пробках.

Все началось около половины девятого утра – пресс-служба петербургского метрополитена сообщила, что, по «техническим причинам», поезда перестали останавливаться на «Маяковской».

Как оказалось, на станции метро произошло задымление. По словам очевидцев, прямо в тоннеле загорелся кабель. Пассажиры утверждали, что видели открытый огонь.

Дальше, как по цепочке, — на вход закрыли «Василеостровскую» из-за большого пассажиропотока, затем остановили движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского 1», перестали также пускать на «Беговую» и «Приморскую».

Пока пассажиров выгоняли из подземки, наверху, у вестибюлей станций метро, собрались пожарные и медики.

Уже к половине десятого все станции «зеленой» ветки были закрыты для пассажиров. Предупреждать о закрытиb станций по громкоговорителям начали у ТЦ «Галерея».

Толпы петербуржцев из метро посыпали на улицу, те, кто оказался в момент закрытия на «Площади Александра Невского 1» бросились пересаживаться на «оранжевую» ветку – пассажиры сообщали о давке.

«А кто будет компенсировать нам потерянное время и деньги. Большинству работодателей все равно почему ты опоздал и лишение премии гарантированно», — мгновенно озадачились петербуржцы, которые оказались в пробках, пересев на наземный транспорт.

На картах «Яндекса» пожелтел Васильевский остров. По словам очевидцев, автобусы оказались забиты.

Цены на такси при этом взлетели. Как отметил один из горожан, стоимость проезда от «Приморской» до «Василеостровской» перевалила за тысячу рублей.

Некоторые, впрочем, не стали терять присутствие духа.

«Решила я поспать на 10 минут дольше, класс! Вся зеленая ветка закрыта. Но добрые люди начали собираться кому куда, чтобы вызвать такси. Вот так сближают народ», — заметила петербурженка.

Движение по третьей линии смогли восстановить к 09.40.