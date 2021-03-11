Дым, закрытое метро, пробки и такси по сумасшедшей цене: спешащим в четверг на работу петербуржцам пришлось несладко 

Дым, закрытое метро, пробки и такси по сумасшедшей цене: спешащим в четверг на работу петербуржцам пришлось несладко 
Пассажиров не пускают на станцию "Приморская". Фото: Gazeta.SPb.ru

Утро четверга, 11 марта, оказалась тяжелым для многих петербуржцев. Пассажирам «зеленой» ветки метро после задымления на «Маяковской» пришлось потолкаться, пересесть на наземный транспорт и постоять в пробках.

Все началось около половины девятого утра – пресс-служба петербургского метрополитена сообщила, что, по «техническим причинам», поезда перестали останавливаться на «Маяковской».

Пожарные у «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb

Как оказалось, на станции метро произошло задымление. По словам очевидцев, прямо в тоннеле загорелся кабель. Пассажиры утверждали, что видели открытый огонь.

Дальше, как по цепочке, — на вход закрыли «Василеостровскую» из-за большого пассажиропотока, затем остановили движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского 1», перестали также пускать на «Беговую» и «Приморскую».

Пожарные у «Площади Восстания». Фото: Gazeta.SPb

Пока пассажиров выгоняли из подземки, наверху, у вестибюлей станций метро, собрались пожарные и медики.

Уже к половине десятого все станции «зеленой» ветки были закрыты для пассажиров. Предупреждать о закрытиb станций по громкоговорителям начали у ТЦ «Галерея».

Фото: скриншот vk.com/spb_today

Толпы петербуржцев из метро посыпали на улицу, те, кто оказался в момент закрытия на «Площади Александра Невского 1» бросились пересаживаться на «оранжевую» ветку – пассажиры сообщали о давке.

«А кто будет компенсировать нам потерянное время и деньги. Большинству работодателей все равно почему ты опоздал и лишение премии гарантированно», — мгновенно озадачились петербуржцы, которые оказались в пробках, пересев на наземный транспорт.

Утренние пробки в Петербурге. Фото: «Яндекс.Пробки»

На картах «Яндекса» пожелтел Васильевский остров. По словам очевидцев, автобусы оказались забиты.

Цены на такси при этом взлетели. Как отметил один из горожан, стоимость проезда от «Приморской» до «Василеостровской» перевалила за тысячу рублей.

Метро Петербурга утром 11 марта. Фото: скриншот vk.com/spb_today

Некоторые, впрочем, не стали терять присутствие духа.

Фото: скриншот vk.com/spb_today

«Решила я поспать на 10 минут дольше, класс! Вся зеленая ветка закрыта. Но добрые люди начали собираться кому куда, чтобы вызвать такси. Вот так сближают народ», — заметила петербурженка.

Движение по третьей линии смогли восстановить к 09.40.

задымление маяковская метро новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У переболевших COVID возрастает риск умереть от инфаркта или инсульта
Задержан грабитель, оставивший банк в Петербурге без 2,5 млн рублей
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 164 человека
Дым, закрытое метро, пробки и такси по сумасшедшей цене: спешащим в четверг ...
Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости
У «банковских мошенников», обманувших петербургскую стюардессу, ...
Все станции «зеленой» ветки метро открыли для пассажиров
«Зеленую» ветку метро Петербурга полностью закрыли на вход