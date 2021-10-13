Экс-главе Выборгского района Ленобласти, обвиняемому в хищении 700 млн из бюджета, продлили домашний арест

В среду, 13 октября, городской суд Санкт-Петербурга постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста Геннадию Орлову, бывшему главе администрации Выборгского района Ленобласти, которого считают причастным к пропаже из бюджета 700 млн рублей.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, «суд вынес постановление о продлении меры пресечения сроком по 11.12.2021, сохранив в полном объёме ранее установленные запреты». О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие, аргументируя нехваткой времени для завершения предварительного следствия в установленный срок — со всеми материалами уголовного дела должны ознакомиться пятеро обвиняемых и девять защитников.

Сторона обвинения присоединилась к следствию, настаивая на удовлетворении ходатайства, тогда как Орлов и его защита оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Напомним, что по версии правоохранителей Геннадий Орлов, занимая должность главы администрации Выборгского района Ленобласти, обманул сотрудников местного комитета финансов и внес в документы заведомо ложную информацию о выполнении различных работ, включая строительные.

Таким образом, если верить данным в бумагах, из бюджета на эти действия потребовалось как минимум 700 млн рублей. Деньги исчезли, а работы на деле никто не выполнял. Добавим, что помимо Орлова, фигурантом дела является экс-начальник районного комитета по финансам Александр Болучевский — его задержали первым. В отношении Болучевского следствие завершено, начались судебные слушания.

Бывший глава комитет пошел на досудебное соглашение — признал вину и согласился дать показания в отношении других участников преступления.

В той же «лодке» находятся Оксана Чугункина, директор “Выборгского районного центра финансово-бухгалтерского обслуживания” с 2015-го по 2020-й годы, и бизнесмен Алексей Котляренко, которому принадлежали номинальные фирмы, используемые для перевода средств. Оба также согласились на сотрудничество со следствием.