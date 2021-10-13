Устроивший стрельбу у школы в Москве задержан полицией

В Москве молодой человек, открывший стрельбу из страйкбольного ружья возле школы, задержан полицейскими.

Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Инцидент произошел рядом с домом №66 по Ленинскому проспекту. Очевидцы вызвали полицию и сообщили, что по указанному адресу раздался хлопок. По данным РИА Новости, неизвестный молодой человек стрелял из оружия у школы. Он был одет в камуфляжную форму.

Вскоре стрелка задержали. Он стрелял из ружья, предназначенного для страйкбола. В результате стрельбы никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве мужчина пришел в отдел полиции с оружием и пытался устроить стрельбу. Мужчина, напавший на КПП, находился в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без пострадавших.