Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Летом 1988 года бывВиктора Брюханова приговорили к 10 годам заключения. Фото: Facebook.com
Сегодня, 13 октября, умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководившей ею во время аварии в 1986 году.
Мужчина скончался в возрасте 84 лет. Коллектив и администрация предприятия выразили свое соболезнование родным и близким бывшего директора. Об этом сообщает ТАСС.
На Чернобыльскую АЭС Брюханова назначили в начале 1970-ых. Изначально он возглавлял строительство, позже, вплоть до весны 1986 года, эксплуатацию станции. После катастрофы на ЧАЭС его отстранили от руководства. Летом 1988 года его приговорили к 10 годам заключения. Уже через пять лет мужчину освободили досрочно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умерла ветеран Сталинградской битвы, которая помогла собрать 4,5 млн рублей для семей медиков. Петербурженка Зинаида Корнева помогла 150 семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом.
Виктор Брюханов смерть чернобыльская авария черобыльская аэс


 

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