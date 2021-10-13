Сегодня, 13 октября, умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководившей ею во время аварии в 1986 году.

Мужчина скончался в возрасте 84 лет. Коллектив и администрация предприятия выразили свое соболезнование родным и близким бывшего директора. Об этом сообщает ТАСС.

На Чернобыльскую АЭС Брюханова назначили в начале 1970-ых. Изначально он возглавлял строительство, позже, вплоть до весны 1986 года, эксплуатацию станции. После катастрофы на ЧАЭС его отстранили от руководства. Летом 1988 года его приговорили к 10 годам заключения. Уже через пять лет мужчину освободили досрочно.