Умерла ветеран Сталинградской битвы, которая помогла собрать 4,5 млн рублей для семей медиков

Зинаида Корнева в последние годы почти не выходила из дома. но всеми силами старалась помочь всем, кому могла. Официальная страница Instagram Всероссийской организации ветеранов войны и труда

Зинаида Корнева в последние годы почти не выходила из дома. но всеми силами старалась помочь всем, кому могла. Официальная страница Instagram Всероссийской организации ветеранов войны и труда

Петербурженка Зинаида Корнева помогла 150 семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, сообщает «Фонтанка».

Сегодня, 12 октября, около 10 утра ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, неравнодушный житель Петербурга, силами которой был организован сбор денежных средств для семей медиков, погибших в период пандемии — Зинаида Корнева. Напомним, она не верила, что люди откликнутся, но с помощью своего YouTube-канала удалось собрать более 4,5 млн рублей.

О смерти Зинаиды Корневой сообщила дочь Ольга.

«Ушла тихо», — рассказала она.

Отметим, президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние». Женщине в конце сентября исполнилось 99 лет, в последнее время годы она не выходила из дома, но всегда стремилась помочь людям, чем могла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, скончался первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин.