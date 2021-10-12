Скончался первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Ушел их жизни первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

О смерти экс-представителя сообщает Следственный комитет РФ. В ведомстве подчеркнули, что Маркин был настоящим профессионалом своего дела и журналистом высокого класса.

В Следкоме добавили, что неординарные решения, грамотный подход и прогрессивные взгляды Маркина помогли ведомству выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ.

Родным и близким Маркина выразили глубокие соболезнования.

Маркин занял должность руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ в 2011 году и проработал в ведомстве до октября 2016 года. После он был назначен замгендиректора «Русгидро».