Диетолог назвала оптимальное количество калорий в сутки

Диетолог назвала оптимальное количество калорий в сутки
55% россиян старше 30 лет имеют лишний вес. Фото: pixabay

Суточную калорийность, являющееся оптимальным для употребления среднестатистическим человеком, нужно рассчитывать с учетом веса человека. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, рекомендуется потреблять 25–30 килокалорий на каждый килограмм. Специалист добавила, что в итоге получается около 1 800 — 2 000 килокалорий в день для женщин, для мужчин — до 2 500 килокалорий.

Член Ассоциации диетологов и нутрициологов подчеркнула в беседе с «Москвой 24», что при расчете суточной нормы важно учитывать образ жизни и физическую активность человека. И предупредила, если потребляемых калорий будет в недостатке, запустится процесс похудения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему с возрастом сложнее избавиться от лишнего веса.

врач-диетолог калории


 

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