Ясновидящая о смерти актера Большого театра: «Находился под действием черных сил»

Медиум убеждена, что смерть в любом случае настигла бы артиста – не на сцене, так в другом месте.

9 октября во время оперы «Садко» в Большом театре погиб актер Евгений Кулеш. В самом начале спектакля на мужчину опустилась декорация, которая придавила его. Коллеги пытались спасти жизни артиста, звали на помощь врачей, но тщетно – молодой и талантливый мужчина умер на глазах у шокированных зрителей.

Причины случившегося до сих пор выясняются. В СМИ обсуждается несколько версий: так, некоторые сотрудники Большого театра, предпочитающие оставаться анонимными, связали инцидент с неосторожностью артиста, который якобы пошел не в ту сторону и погиб, а участники оперы намекнули на проблемы с соблюдением техники безопасности. Вторую теорию поддержал народный артист России Николай Цискаридзе, проработавший в театре больше 20 лет.

Анонимные источники высказывают и другие предположения. Кто-то указывает на неисправность механизма декорации, а кто-то предположил, что Кулеш мог выпить перед спектаклем.

Есть и другая, мистическая версия произошедшего. Ясновидящая Мирослава Коллавин считает, что на погибшего Кулеша был сделан сильный приворот. Медиум убеждена, что в последнее время артист находился под действием черных сил, которые толкали его к несчастью. Коллавин объясняет, что Кулеш мог бы умереть в любой другой трагедии, но это бы в любом случае произошло.

Ясновидящая полагает, что приворот был сделан при помощи кладбищенской земли. После этого Кулеш превратился в беспокойного человека. Коллавин напомнила, что перед смертью артист подумывал уйти из Большого театра, пишет «Экспресс Газета».

Эксперт рассказала, какую опасность таят подобные привороты. Она подчеркнула, что при помощи них невозможно влюбить в себя мужчину. После приворота его будет одолевать страсть и, как итог, женщина получит «похотливого самца», а не любящего партнера. Вследствие приворота, рассказывает Коллавин, мужчина может потерять все: разум, работу, деньги и даже жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала, сколько денег ей задолжал Большой театр.