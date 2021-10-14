Телефонные мошенники обманули пожилого петербуржца на 10,2 млн рублей

Петербургская полиция разыскивает телефонных мошенников, жертвой которых стал 82-летний пенсионер.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию обратился пожилой петербуржец с Береговой улицы. Со слов пенсионера, в июне ему позвонил неизвестный и представился аналитиком компании «Пинеда Интернейшнл». Ему удалось убедить пенсионера инвестировать сбережения в компанию. Доверчивый петербуржец поверил и вплоть до сентября переводил накопления на указанные незнакомцем счета. За это время мужчина перевел мошенникам 102 миллиона 250 тысяч рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионера из Выборга обманули почти на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.