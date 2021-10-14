Пенсионера из Выборге обманули почти на 1 млн рублей

Пенсионера из Выборге обманули почти на 1 млн рублей
Пенсионер стал жертвой мошенников. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 октября в правоохранительные органы обратился 69-летний пенсионер, проживающий в Выборге на Московском проспекте. По его словам, 29 сентября ему позвонил неизвестный и представился «финансовым аналитиком». Под предлогом увеличения денежных средств в двойном объеме, он убедил пожилого человека перевести имеющиеся у него денежные средства на банковскую карту.

В этот же день пенсионер перевел на указанную карту 370 тыс. рублей. На следующий день мошенник снова позвонил ему и убедил перевести еще часть суммы. Пенсионер перевел 482 тыс. рублей. Общий ущерб составил 852 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в УМВД России по Невскому району обратилась женщина 1934 года рождения, проживающая по адресу: ул. Новоселов д. 15 кв. 9. Ей долгое время названивали злоумышленники.

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