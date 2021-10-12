Пенсионерка из Петербурга стала жертвой мошенников

Петербурженка более недели переводила свои накопления через платежную систему на счета мошенников. Фото: Pixabay

Петербурженка более недели переводила свои накопления через платежную систему на счета мошенников. Фото: Pixabay

87-летняя петербурженка перевела аферистам почти 1,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в УМВД России по Невскому району обратилась женщина 1934 года рождения, проживающая по адресу: ул. Новоселов д. 15 кв. 9. Ей долгое время названивали злоумышленники, представившись сотрудниками Центрального банка» и юридического отдела МВД.

Они сообщили пенсионерке, что с денежными средствами, которые она вложила в финансовую организацию, зафиксирована попытка мошеннических действий. Поэтому необходимо обезопасить средства, для чего ей следует перевести деньги на другие — безопасные счета.

С 20 по 28 сентября пожилая петербурженка перевела 1 464 192 рублей через платежную систему «Форсаж» на счета мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Московском районе на улице Авиационная, дом 13 мошенники обманом выманили у пенсионерки около 1 млн рублей.