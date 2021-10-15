Россиян предупредили о схемах мошенниках во время переписи населения

Россиян предупредили о схемах мошенниках во время переписи населения
Госуслуги. Фото: сайт госуслуг

Эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, что во время переписи населения могут активизироваться мошенника.

По словам эксперта, аферисты могут попытаться создать сайты-дублеры Госуслуг, чтобы попытаться завладеть персональными данными граждан или данными от учетной записи. Россиянам нужно внимательно следить за адресной строкой, если они вдруг решили принять участие в переписи удаленно.

Мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Это можно понять по перечеркнутому перед адресом сайта замочку, сообщает издание «Прайм».

Специалист посоветовал также игнорировать массовые рассылки для привлечение потенциальных жертв на фейковые сайты.

Напомним, перепись населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мошенническая организация любителей романтических свиданий за год похитила 18 млн рублей, сообщает Газета.ru Кибермошенники становятся все более изобретательны в погоне за наживой.

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Россиян предупредили о схемах мошенниках во время переписи населения
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