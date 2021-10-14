Мошенники выманивают деньги у россиян через фейковые свидания

Собеседник покупает билет на фейковом сайте, деньги «утекают» аферистам, девушка не выходит на связь. Фото: Pixabay

Собеседник покупает билет на фейковом сайте, деньги «утекают» аферистам, девушка не выходит на связь. Фото: Pixabay

Мошенническая организация любителей романтических свиданий за год похитила 18 млн рублей, сообщает Газета.ru Кибермошенники становятся все более изобретательны в погоне за наживой. Исследование Group-IB показало, популярная схема фейковых свиданий весьма преуспела в этом направлении.

Сейчас в интернете «работают» 22 мошеннические организации, которые обманывают пользователей романтических сервисов. Одна из них только за этот год заработала на этом 18 млн рублей.

Злоумышленники под видом симпатичной девушки в приложениях для знакомств начинают общение с потенциальной жертвой. Выясняют, чем интересуется и увлекается собеседник, затем предлагает перейти в мессенджер, где приглашает на свидание.

Далее у девушки оказывается случайно билет на концерт, спортивную игру, театр, она отправляет жертве QR-кода своего билета и предлагает купить место рядом. А ссылка, которой необходимо пройти ведет на фейковый сайт. Собеседник покупает билет, деньги «утекают» аферистам, девушка не выходит на связь.

Известно о 700 фейковых сайтов стендап-шоу, ресторанов, театров, кинотеатров, которые используются для кражи денег под предлогом свидания.

Кроме этого, мошенники через дейтинг-сервисы могут преследовать, шантажировать пользователей приложений для знакомств.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, доверчивый петербуржец перевел телефонным мошенникам 102 миллиона 250 тысяч рублей.