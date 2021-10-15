На дорогах Петербурга с начала года выявили более 5,5 млн нарушений ПДД

Комплексы фиксации нарушений ПДД на петербургских дорогах зафиксировали более 5,5 миллиона нарушителей с января этого года.

Как сообщили в городском правительстве, минувшим летом на дорогах появились 240 новых комплексов контроля скорости. В ближайшее время на 40 перекрестках заработают комплексы для фиксации нарушений правил проезда перекрестка.

Комплексы показали положительный результат уже в первые месяцы. Например, на Индустриальном проспекте в июле зафиксировали 18,7 тысячи нарушений, а уже в сентябре — всего 8,5 тысячи. А на Воскресенской набережной в июле было 8,3 тысячи нарушений, в сентябре — 5,2 тысячи.

Всего с начала года было зафиксировано более 5,5 миллиона нарушений ПДД. Более 98% из них связаны с превышением скорости.

За восемь месяцев этого года на дорогах Петербурга произошло 4 780 ДТП с пострадавшими, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на городских дорогах более 1 млн нарушений ПДД за сентябрь.