На дорогах Петербурга за сентябрь выявили более миллиона нарушений ПДД

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на городских дорогах более 1 млн нарушений ПДД за сентябрь. С начала года их число превысило 5,3 млн.

Как отмечают в комитете по информатизации и связи Петербурга, порядка 98% нарушений в этом году связаны с превышением скоростного режима. За весь прошлый год в Северной столице зафиксировали около 4,6 млн нарушений правил дорожного движения.

Несмотря на рост зафиксированных нарушений с прошлого года, на конкретных адресах число нарушений снизилось. К примеру, на Вознесенском шоссе в июне выявили 17 тысяч нарушений, а в сентябре — всего 5,7 тысячи. На улице Танкистов в Колпино в июне произошло 3,4 тысячи нарушений, а в сентябре — уже 1,3 тысячи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выросло число аварий с детьми, но смертельных ДТП стало меньше.