ГИБДД: в Петербурге выросло число аварий с детьми, но смертельных ДТП стало меньше

Сотрудники ГАИ расскажут детям и их родителях о правилах дорожного движения и важности их соблюдения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники ГАИ расскажут детям и их родителях о правилах дорожного движения и важности их соблюдения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала года в обоих регионах выросло число аварий с участием несовершеннолетних. При этом пострадавших в таких ДТП тоже становится больше, а вот смертность, к счастью, снижается.

С января по август 2021 года, в Северной столице и Ленобласти на 4,6% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с детьми. Несовершеннолетних, получивших травмы в авариях, также стало больше на 2,5%. При этом летальных исходов стало почти вдвое меньше — на 41,2% по сравнению с началом года, передает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Представители ведомства отмечают, что в каждом втором случае дети становились невольными участниками аварии, будучи пассажирами, а в каждом — как пешеходы. При этом каждое третье ДТП с несовершеннолетними происходит по их собственной неосторожности.

В рамках борьбы с ухудшающейся статистикой, с 20 по 24 сентября представители ГИБДД в Петербурге проведут Неделю безопасного дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции посетят школы и детские сады, где расскажут малышам и их родителям о правилах дорожного движения в формате лекций и викторин.

Кроме того, правоохранители запускают интернет-челленджи: «Везу ребенка правильно» для автомобилистов и «Возьми ребенка за руку» для пешеходов. Участником может стать любой желающий, нужно лишь записать видео на тему челленджа длительностью до минуты и выложить на своей странице в социальной сети с хештегом #ВезуРебенкаПравильно или #ВозьмиРебенкаЗаРуку. После завершения Недели безопасного дорожного движения в ГИБДД выберут троих победителей.