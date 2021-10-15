В Кингисеппе сожгли более 560 кг санкционных продуктов из Европы

В Петербурге сожгли более 500 килограммов санкционных сыра и колбасы. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

В Петербурге сожгли более 500 килограммов санкционных сыра и колбасы. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

В Кингисеппе сотрудники Россельхознадзора изъяли более полутонны санкционной продукции из Европы, запрещенной к ввозу в Россию.

Как сообщило управление ведомства по Северо-Западу, инспекторы совместно с сотрудниками Кингисеппской таможни провели рейд по выявлению санкционных продуктов.

Нелегальные товары обнаружили на складе временного хранения в Кингисеппе. Там находилось 560,4 килограмма запрещенной к ввозу в РФ продукции. Со склада изъяли 378,3 килограмма сыра, 119 килограммов сливочного масла, 39,5 килограмма колбасы, более 22 килограммов хамона и 1,3 килограмма шпика. Продукты были произведены в Финляндии, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Испании.

Все продукты сожгли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины.