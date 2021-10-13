В Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины

В Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины
Партия креветок не прошла контроль. Фото: pixabay

В морском порту Петербурга развернули крупную партию креветок из-за проблем с документацией.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Северо-Западу, ветеринарный контроль 24 тонн очищенных креветок провели в контейнерном терминале порта. Морепродукты следовали из аргентинского Буэнос-Айреса в адрес петербургской компании. Согласно ветеринарному сертификату, креветки были произведены предприятием «GIORNO S.A.».

В ходе проведения контроля инспекторы выявили коробки с номером завода-производителя «PAMPA FISH S.A.», хотя он не был указан в документах. Этот производитель исключен из реестра предприятий, которым разрешен ввоз товаров в Россию.

Ведомство решило запретить ввоз партии на территорию страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга развернули 52,5 тонны апельсинов с личинками.

ветеринарный контроль креветки новости СПб Россельхознадзор


 

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