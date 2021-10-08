В порту Петербурга развернули 52,5 тонны апельсинов с личинками

Крупную партию апельсинов, зараженную живыми личинками, не пропустили в Петербург.

Как сообщило управление Россельхознадзора по Северо-Западу, инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль 52,5 тонны свежих апельсинов в Большом порту Петербурга. Апельсины прибыли морским транспортом из Аргентины, их заказала одна из городских компаний.

Во время досмотра в апельсинах нашли живых личинок насекомых, похожих на опасный карантинный объект. Экспертиза показала, что это личинки Средиземноморской плодовой мухи Ceratitis capitata (Wied).

Ведомство решило запретить выпуск партии фруктов на территорию РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург не пропустили более 25 тонн хека из Перу. Морскую рыбу отправило предприятие из Перу в адрес одной из городских фирм.