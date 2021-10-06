В Петербург не пропустили более 25 тонн хека из Перу

Инспекторы Россельхознадзора развернули крупную партию хека из-за проблем с документацией.
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Северо-Западу, ветеринарный контроль 25,2 тонны хека провели на складе временного хранения в Петербурге. Морскую рыбу отправило предприятие из Перу в адрес одной из городских фирм.
Сотрудник ведомства в ходе контроля выяснил, что отсутствует предварительное уведомление от компетентного органа Перу о выдаче ветеринарного сертификата на поставку рыбы в Россию.
Ведомство решило приостановить движение партии хека.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга запретили ввоз 40 тонн опасных креветок из Индии. Они были заказаны московской оптовой компанией, у которой есть филиалы в Северной столице.