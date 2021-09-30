В порту Петербурга запретили ввоз 40 тонн опасных креветок из Индии

Ввоз креветок в Россию было решено запретить. Фото: Рixabay

Ввоз креветок в Россию было решено запретить. Фото: Рixabay

Сотрудники Россельхознадзора развернули крупную партию потенциально опасных креветок. Инспекторам не понравился запах продукции.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Северо-Западу, контроль партии свежемороженых креветок провели в Большом порту Петербурга. 40 тонн морепродукта прибыли из штата Махараштра в Индии. Они были заказаны московской оптовой компанией, у которой есть филиалы в Северной столице.

Госинспекторы во время контроля заметили признаки дефростации креветок. Также креветки имели запах, не характерный для этого продукта.

Ввоз креветок в Россию было решено запретить, ведомство оформило возврат партии в Индию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не пропустили 21,4 тонн авокадо.